Bipede per caldi piumini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bipede per caldi piumini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : OCA

Significato/Curiosità : Bipede per caldi piumini

L'oca è un uccello palmipede, ma a differenza di molti uccelli acquatici, è anche un bipede. Questo significa che è capace di camminare e stare in piedi sulle sue due zampe posteriori. Le zampe dell'oca sono robuste e dotate di palmi, rendendole adatte sia alla locomozione terrestre che al nuoto. Le oche sono note per le loro migrazioni su lunghe distanze, utilizzando le ali per volare e le zampe per camminare quando raggiungono la terraferma. I piumini di oca, noti per la loro morbidezza e isolamento termico, vengono utilizzati per produrre caldi piumini e imbottiture per abbigliamento e biancheria da letto.

Altre risposte alla domanda : Bipede per caldi piumini : bipede; caldi; piumini; Il bipede per i piumini; bipede che starnazza; bipede da cortile; bipede da caldi piumini; Il bipede dalla famosa pelle; Fibra per caldi tessuti; caldi brucianti; Pesce dei mari caldi ; I caldi primaverili; Piccole fonti di calore per preparare cibi caldi ; Il bipede per i piumini ; Tempo di piumini e di cappotti; Tempo di piumini e cappotti; Azienda tessile milanese nota per i piumini ; Bipede da caldi piumini ;

Cerca altre Definizioni