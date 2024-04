La Soluzione ♚ L afluente del Po che bagna Asti

La definizione e la soluzione di 6 lettere: L afluente del Po che bagna Asti. TANARO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su L afluente del po che bagna asti: affluente del po che bagno asti" Il Tànaro (Tana in brigasco, Tòn-no in ormeasco, Tânar, Tan o Tani in piemontese, Tànau, Tànaru, o Tànau in ligure, Tànnôu in genovese) è il secondo fiume per lunghezza del Piemonte dopo il Po, del quale è anche principale affluente di destra. È uno dei maggiori fiumi d'Italia: sesto per lunghezza (276 o 290 km) dopo Po, Adige, Tevere, Adda e Oglio, e quarto per ampiezza del bacino idrografico (8.175 km²) dopo Po, Tevere e Adige. Possedendo la ...

Altre Definizioni con tanaro; afluente; bagna; asti;