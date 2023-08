La qual cosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La qual cosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : CIÒ

Significato/Curiosita : La qual cosa

I qualia (plurale neutro latino di qualis, e cioè qualità, attributo, modo) sono, nella filosofia della mente, gli aspetti qualitativi delle esperienze... Il comitato olimpico internazionale (cio) assegna dei codici nazionali a tre lettere a tutti i comitati olimpici nazionali e ad altre delegazioni sportive... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : La qual cosa : qual; cosa; Lo è l assemblea alla qual e intervengono tutti; Confidarsi con qual cuno; qual cuno lo usa per lei; Uno sportivo come David Pasqual ucci; Servirsi di qual cuno per raggiungere i propri scopi; Il momento nel qual e i nodi vengono al pettine; Lo è una cosa che non può attendere; cosa fuori dell ordinario; Ci elenca cosa prepara lo chef; La cosa indeterminata; Rinnegare rifiutare la paternità di un qualcosa ; Persuase a non fare qualcosa ;

Cerca altre Definizioni