Prepararsi alla guerra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prepararsi alla guerra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ARMARSI

Significato/Curiosita : Prepararsi alla guerra

Porti per creare una flotta cristiana, ma occorreva più tempo per prepararsi alla guerra. l'11 agosto, dopo 15 giorni d'assedio, ahmet ordinò l'attacco finale... Guidano i figli d'israele nel lungo viaggio verso la terra promessa, dovendo armarsi contro molte popolazioni ostili. dopo l'insediamento in palestina gli ebrei... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Prepararsi alla guerra : prepararsi; alla; guerra; prepararsi all esame; prepararsi per una gara; prepararsi alla battaglia; Per sostenerli bisogna prepararsi bene; Si dice spesso alla telefonista che risponde alla chiamata; I notiziari alla radio; Tagliatelle alla romana; I Musulmani allontanati dalla Spagna dopo il 1492; Chiunque può esserlo a volte di fronte alla cattiveria altrui; Fanno balla re le navi; Piccole navi da guerra ; Vi infuriò una guerra durata dal 1955 al 1975; Il poema con la guerra di Troia; Si affrontano in guerra ; Torna a guerra finita; Era una veloce nave da guerra ;

