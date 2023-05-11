Il mese con santo Stefano

SOLUZIONE: DICEMBRE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il mese con santo Stefano" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il mese con santo Stefano". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Dicembre? Il mese in cui si celebra la festa di Santo Stefano, il primo martire cristiano, è ricco di tradizioni natalizie e preparativi. È il dodicesimo mese dell'anno e segna l'inizio dell'inverno nell'emisfero nord. Durante questo periodo si organizzano mercatini, si decorano le case e si condividono momenti di gioia con amici e familiari. Dicembre rappresenta un tempo di festa, riflessione e speranza.

La soluzione associata alla definizione "Il mese con santo Stefano" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il mese con santo Stefano" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Dicembre:

D Domodossola I Imola C Como E Empoli M Milano B Bologna R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il mese con santo Stefano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

