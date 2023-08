Gli animali come le zecche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli animali come le zecche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ACARI

Significato/Curiosita : Gli animali come le zecche

gli ixodida sono un sottordine di acari che comprende tre famiglie di zecche. le due principali sono: ixodidae o "zecche dure" e argasidae o "zecche molli"... Disambiguazione – "acari" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi acari (disambigua). gli acari (acarina) sono una sottoclasse di aracnidi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

