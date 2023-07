Un volo per viaggi di gruppo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un volo per viaggi di gruppo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross .

Soluzione 7 lettere : CHARTER

Significato/Curiosità : Un volo per viaggi di gruppo

Un volo charter è un servizio di trasporto aereo su misura per viaggi di gruppo o organizzati. Invece di prenotare voli commerciali regolari, un'agenzia o un gruppo può affittare un aereo intero o una specifica quantità di posti per il proprio itinerario e esigenze. Questa opzione offre flessibilità negli orari di partenza e arrivo, permettendo ai partecipanti di viaggiare insieme in modo più conveniente e senza soste aggiuntive. I voli charter sono spesso utilizzati per viaggi di gruppi turistici, trasporti per eventi sportivi, trasferimenti per compagnie o viaggi di incentive aziendali. Questo servizio offre un'esperienza di viaggio personalizzata e facilita l'organizzazione di viaggi su larga scala.

