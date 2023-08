Per farlo volare bisogna correre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per farlo volare bisogna correre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross .

Soluzione 8 lettere : AQUILONE

Significato/Curiosità : Per farlo volare bisogna correre

Per far volare un aquilone, è necessario correre per sfruttare la forza del vento. L'aquilone è un oggetto leggero costituito da un telaio e una superficie di tessuto o plastica. Correndo, si crea una corrente d'aria che colpisce l'aquilone e genera portanza, consentendogli di sollevarsi in cielo. Una volta che l'aquilone è in volo, è possibile controllarlo tramite le corde di trazione, regolando la direzione e l'altezza. Questa semplice attività può essere divertente per le persone di tutte le età ed è spesso svolta in parchi o spazi aperti, dove il vento è sufficiente per mantenere l'aquilone in volo.

