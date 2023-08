Patto di amicizia tra due città - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Patto di amicizia tra due città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross .

Soluzione 11 lettere : GEMELLAGGIO

Significato/Curiosita : Patto di amicizia tra due citta

Convenzioni di wikipedia. segui i suggerimenti dei progetti di riferimento 1, 2. il patto d'amicizia è un accordo stipulato tra due città, popoli o paesi... Il gemellaggio è un legame simbolico stabilito per sviluppare strette relazioni politiche, economiche e culturali. esistono vari tipi di gemellaggio, fra... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Patto di amicizia tra due città : patto; amicizia; città; Unito compatto ; Impegnato con un patto d onore a parole; Qui l Italia firmò un patto con la Triplice Intesa; Legno scuro e compatto ; Un cuoio a basso impatto ambientale; L impatto che va sottoposto a valutazione; L inizio dell amicizia ; Desueta e poetica amicizia ; Desueta e poetica parola per amicizia ; Ci sono quelli di parentela e quelli d amicizia ; Ci seguono in amicizia ; Patto d amicizia tra due città; La città dei morti; I concittadini del pianista e compositore Giovanni Allevi; città dell India che ha dato nome a una varietà di riso; città in provincia di Cuneo; città costiera della Libia; La città del Pozzo di San Patrizio;

