La capitale della Norvegia - Cruciverba

Oslo, capitale della Norvegia, è una vivace e moderna città che si estende lungo le sponde del fiordo di Oslo. Circondata da una natura incontaminata e maestose montagne, Oslo offre un perfetto equilibrio tra ambiente urbano e paesaggi mozzafiato. La sua architettura moderna si mescola armoniosamente con i ricchi elementi storici, come l'iconica Fortezza di Akershus. I parchi ben curati, tra cui il famoso parco escursionistico di Vigeland, abbracciano la cultura all'aperto norvegese. I musei, tra cui il Munchmuseet e il Museo delle Navi Vikinghe, testimoniano la profonda radice storica e artistica della città. Oslo è un crocevia unico tra storia, natura e innovazione contemporanea.

