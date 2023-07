Non sono mai sazi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non sono mai sazi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross .

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : AVIDI

Significato/Curiosità : Non sono mai sazi

Coloro che non sono mai sazi o avidi sono caratterizzati da un insaziabile desiderio o una brama insaziabile. Sono persone che non riescono a trovare soddisfazione nelle loro conquiste o possessioni attuali e cercano costantemente di ottenere sempre di più. L'avidità è spesso associata a una mentalità egoistica e materialistica, in cui l'individuo è guidato dalla sete di potere, denaro o altre forme di gratificazione personale. Questa mancanza di soddisfazione può portare a comportamenti distruttivi e all'impossibilità di godere appieno delle cose che si hanno già. È importante trovare un equilibrio tra l'ambizione e la gratitudine per apprezzare ciò che abbiamo e perseguire i nostri obiettivi in modo sano e bilanciato.

Altre risposte alla domanda : Non sono mai sazi : sono; sazi; Ci sono quelle di serie nei sorteggi sportivi; Lo sono le piante a larga chioma; Lo sono il carnaroli e il vialone; sono separate da un setto; In mano sono pari; sono gialli per la bile; Condizione di riempimento o sazi età; È vasta quella dei fatti sensazi onali; Sensazi one di vergogna e difficoltà; Sensazi one di pietà; Insazi abile ingordigia; Ha una fissazi one patologica;

Cerca altre Definizioni