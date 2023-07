Il favoloso uccello che risorgeva dalle proprie ceneri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il favoloso uccello che risorgeva dalle proprie ceneri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross .

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FENICE

Significato/Curiosità : Il favoloso uccello che risorgeva dalle proprie ceneri

La fenice è una creatura mitica che si dice possa risorgere dalle proprie ceneri. Leggendaria e affascinante, la fenice rappresenta il ciclo eterno della vita e della morte. Si narra che quando la fenice si avvicina alla fine del suo ciclo vitale, costruisca un nido di rami aromatici e spezie, e si auto-immoli. Dalle sue ceneri, però, nasce una nuova fenice, più forte e radiosa della precedente. Simbolo di rinascita e speranza, la fenice ha ispirato numerosi racconti e miti nel corso dei secoli. La sua storia esalta la capacità di superare le sfide e di rinascere, donando un messaggio di rinnovamento e resilienza che affascina l'immaginazione umana.

