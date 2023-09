Tre numeri al Lotto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tre numeri al Lotto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross .

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TERNO

Significato/Curiosita : Tre numeri al lotto

Le serie dei numeri estratti e l'indicazione dei numeri da giocare. tra i titoli più popolari che introducono inserti dedicati al lotto, sul modello del... terno d'isola ['trno 'dizola] (téren ['ten] in dialetto bergamasco) è un comune italiano di 7 998 abitanti della provincia di bergamo in lombardia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Tre numeri al Lotto : numeri; lotto; Il Paolo autore del romanzo La solitudine dei numeri primi; La popolare Banda di divertenti numeri musicali; numeri che si raccolgono in particolari tavole; Cambia i numeri in fattori; La cabala li fa diventare numeri ; numeri di sette cifre; Vi si elevano i numeri in un operazione matematica; Si gioca con cartelle e 90 numeri ; Vicine come certe classi di numeri ; Gestisce il SuperEnalotto ; Isolotto con la laguna; Un candelotto usato per produrre particolari cortine; Lancillotto fu un suo cavaliere; Un cagnolino da salotto ; Un candelotto che produce cortine; Orologio da salotto ; Se ne vincono con il SuperEnalotto ; Un paio al lotto ;

Cerca altre Definizioni