Le vocali in bocca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le vocali in bocca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OA

Significato/Curiosita : Le vocali in bocca

vocali quando due simboli appaiono in coppia, quello a sinistra rappresenta una vocale non arrotondata, quello a destra una vocale arrotondata. per quelli... The oa è una serie televisiva drammatica di mistero statunitense netflix con elementi di fantascienza, soprannaturali e fantastici, che ha debuttato su... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Le vocali in bocca : vocali; bocca; Le vocali dei libri; Mario senza vocali ; Le vocali di notte; Le vocali in prova; Erede senza vocali ; Le serve di bocca ccio; Scorre nelle Marche e sbocca nell Adriatico; Auguri, in bocca al; Infiammazione della mucosa della bocca ; Aprire bocca per parlare;

Cerca altre Definizioni