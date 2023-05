In Veneto e in Riviera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In Veneto e in Riviera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : VE

Significato/Curiosita : In veneto e in riviera

La riviera veneta è la riviera turistica del veneto ovvero il tratto di costa marina che si affaccia sull'alto adriatico, che prende il nome dalla regione... ve – gas nervino ve – codice hasc del comune di veles (macedonia del nord) ve – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua venda ve – codice iso 3166-1 alpha-2... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

