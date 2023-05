Veicolo dei cantieri edili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Veicolo dei cantieri edili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : PALA CARICATRICE

Veicolo dei cantieri edili

Attrezzature edili guidate a mano quali costipatori, vibratori, martelli, utensili da taglio, vibratori interni ed esterni e tecnica per cantieri, oltre a... Una pala caricatrice è una macchina per la movimentazione di materiale sciolto, specialmente terra, adatta a spostarlo e caricarlo su autocarri che provvederanno...

