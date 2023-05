Usano cerchi e doghe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Usano cerchi e doghe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BOTTAI

Significato/Curiosita : Usano cerchi e doghe

Generico dei vasi simili alla botte, costituiti da doghe curvate o no e tenute insieme da cerchi metallici si chiama bottame. sebbene con botte ci si... Corporazioni e ministro dell'educazione nazionale. giuseppe bottai nasce a roma nel 1895. il padre, luigi bottai, è toscano di monsummano, commerciante in vini, ateo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Usano cerchi e doghe : usano; cerchi; doghe; Spesso causano rotture; Si usano per bendare; Funghi che causano la fermentazione alcolica; Si usano per regolare la barba; Si usano per lo slalom; La cerchi a delle mura; Nei raggi e nel cerchi one; cerchi a di mura; Nel quadrato e nel cerchi o; Le tifose blucerchi ate; Recipienti a doghe ; Antichi recipienti a doghe ; Un artigiano che sa mettere insieme cerchi e doghe ; Fabbricanti di recipienti a doghe ; Fabbricante di recipienti a doghe ;

Cerca altre Definizioni