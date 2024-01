La definizione e la soluzione di: Uno stile del jazz. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Il jazz manouche (anche noto come gypsy jazz, gypsy swing o hot club jazz) è uno degli stili del jazz sviluppato dal chitarrista jean "django" reinhardt...

Lo swing è un genere musicale, nato negli anni venti ed evolutosi fino a divenire un genere definito nel 1935 negli Stati Uniti. Lo swing si distingue per un caratteristico movimento della sezione ritmica e per un tipo di esecuzione delle note con un ritmo "saltellante" (o "dondolante", appunto swing in inglese), accostato spesso da balli frenetici.

Lo swing si è sviluppato contemporaneamente in due contesti completamente differenti: New York e Kansas City.

Italiano

Sostantivo

swing ( approfondimento) m inv

(forestierismo) (sport) nel pugilato sventola (musica) varietà fortemente ritmata del jazz e del blues, nata negli Stati Uniti negli anni venti (sport) nel golf il movimento che un giocatore deve compiere col bastone nell'intento di colpire la pallina

Sillabazione

lemma non sillababile

Pronuncia

IPA: /swing/

Etimologia / Derivazione

dall'inglese swing cioè "oscillazione, impulso, slancio"