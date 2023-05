Uno standard di telefonia mobile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno standard di telefonia mobile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : GSM

Significato/Curiosita : Uno standard di telefonia mobile

Sistema mobile universale di telecomunicazioni, noto anche come umts (sigla dell'inglese universal mobile telecommunications system), è uno standard di telefonia... Disambiguazione – "gsm" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi gsm (disambigua). global system for mobile communications 2g (in italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

