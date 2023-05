Una valuta elettronica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una valuta elettronica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

È stato introdotto come ulteriore valuta ufficiale del paese centroamericano (il dollaro americano resta la valuta ufficiale primaria). il 17 giugno 2022... Il bitcoin (simbolo: , codice: btc o xbt) è una criptovaluta e un sistema di pagamento valutario internazionale creato nel 2009 da un anonimo inventore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

