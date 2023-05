Una sonora risata in chat - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una sonora risata in chat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : LOL

Significato/Curiosita : Una sonora risata in chat

Nelle chat in ebraico, nei forum internet e servizi di rete sociale la lettera et ripetuta più volte () significa una sonora risata, simile... lol - chi ride è fuori è un game show italiano distribuito da prime video e condotto da fedez, basato sul format giapponese documental, ideato dal comico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

