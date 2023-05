Una malcelata invidia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una malcelata invidia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LIVORE

Significato/Curiosita : Una malcelata invidia

A sparta, per via della malcelata invidia di quest'ultima verso la preminenza di atene. per tale motivo, secondo lisicle, una guerra preventiva contro... Sostituiscono il parere medico: leggi le avvertenze. il livor mortis (o ipostasi cadaverica, dal latino livor: lividità) è la decolorazione del corpo dopo la...