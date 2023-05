Una fibra tratta da capsule - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una fibra tratta da capsule. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CAPOC

Significato/Curiosita : Una fibra tratta da capsule

Il cotone è una fibra tessile, ricavata dalla bambagia che avvolge i semi delle piante del genere gossypium. la sua tessitura ha origine nella preistoria:... Il kapok (ceiba pentandra (l.) gaertn., 1791) è una pianta della famiglia delle malvacee (sottofamiglia bombacoideae). l'albero raggiunge una altezza di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

