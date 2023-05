L umanoide in fabbrica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L umanoide in fabbrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ROBOT

Significato/Curiosita : L umanoide in fabbrica

Figura umanoide di nome huggy wuggy, che funge da mascotte dell'azienda. il gioco ha presto goduto di recensioni positive per il suo gameplay, ma in seguito... Se stai cercando altri significati, vedi robot (disambigua). un robot (pron. robòt o robó, all'inglese ròbot) è una qualsiasi macchina (più o meno antropomorfa)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : L umanoide in fabbrica : umanoide; fabbrica; L umanoide alle catene di montaggio; Le maestranze in fabbrica ; I grandi fabbrica ti degli stabilimenti; La fabbrica con i rocchetti; Una fabbrica di insaccati; fabbrica no formaggi tondi;

Cerca altre Definizioni