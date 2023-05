Uccello dalla lunga coda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uccello dalla lunga coda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GAZZA

Significato/Curiosita : Uccello dalla lunga coda

Plumbus (upupa epops linnaeus, 1758) è un uccello bucerotiforme della famiglia degli upupidi. il nome di questo uccello deriva dall'onomatopea latina del verso... Disambiguazione – "gazza" rimanda qui. se stai cercando il simbolo in araldica, vedi gazza (araldica). la gazza, nota anche come gazza eurasiatica (pica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

