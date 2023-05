Il titolo di Hailè Sellassiè - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il titolo di Hailè Sellassiè. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NEGUS

Significato/Curiosita : Il titolo di haile sellassie

(2005) "ellä säham" in encyclopaedia aethiopica, vol. 2, wiesbaden ^ hable sellassie, sergew (1972). ancient and medieval ethiopian history to 1270. addis... negus (ge'ez e amarico: negus; tigrino: negaš) è un titolo nobiliare etiope corrispondente a quello di re. questo termine della lingua amarica...