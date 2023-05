I tiranti dei velieri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I tiranti dei velieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SARTIE

Significato/Curiosita : I tiranti dei velieri

generalmente ci si riferisce ad essa al plurale: sàrtie o sàrte (ant.) (e non sartìe) e in generale sartiame. originariamente in canapa, sono...