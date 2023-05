Un tessuto simile al velluto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tessuto simile al velluto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CINIGLIA

Significato/Curiosita : Un tessuto simile al velluto

Gomitoli di ciniglia tessuto di ciniglia ciniglia è un termine che indica sia un tipo di filato che un tessuto realizzato con il filato stesso.

