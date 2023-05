Tempo di piumini e di cappotti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tempo di piumini e di cappotti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : INVERNO

Significato/Curiosita : Tempo di piumini e di cappotti

Davanti e con doppio petto rovesciato. lo stesso argomento in dettaglio: cappotto. cappotto è un soprabito di lana che scende fino alle ginocchia. caban è un... Lungo inverno alla base concordia sta per finire, su repubblica.it, 16 agosto 2015. ^ inverno al via: il primo dicembre inizia ufficialmente l'inverno meteo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

