Tagliata dal falegname - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tagliata dal falegname. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SEGATA

Significato/Curiosita : Tagliata dal falegname

Cornice di legno scabro (realizzata da suo fratello georg, scultore, falegname e scaricatore di porto), klimt dipinge per la prima volta la bella eroina... segata sanshiro ( segata sanshiro) è un personaggio immaginario creato da sega per pubblicizzare il sega saturn in giappone tra il 1997 e il 1998...