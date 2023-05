Stringono le scarpe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stringono le scarpe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LACCI

Significato/Curiosita : Stringono le scarpe

Opera di alcuni allievi di andrea appiani, raffigurano figure alate che stringono ferri chirurgici alternate a grottesche. il tema dominante dell’aula è... lacci è un film del 2020 diretto da daniele luchetti. selezionato come film d'apertura della 77ª edizione della mostra internazionale d'arte cinematografica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

