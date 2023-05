Lo stelo del fiore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo stelo del fiore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GAMBO

Significato/Curiosita : Lo stelo del fiore

Utilizzato per la produzione di un miele raro dal gusto delicato. lo stelo del fiore secco raccolto in estate è un buon combustibile di iniezione per accendere... gambo – struttura morfologica dei funghi che sostiene il cappello gambo – stelo, fusto gambo – in musica, parte grafica della nota gambo-ouango – subprefettura...