Lo sport praticato al Roland Garros - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sport praticato al Roland Garros. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TENNIS

Significato/Curiosita : Lo sport praticato al roland garros

Prima italiana a vincere un torneo del grande slam, con il trionfo al roland garros nel 2010. la pennetta è la prima tra tennis italiano maschile e femminile... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tennis (disambigua). il tennis, derivato dall'antica pallacorda, è uno sport della racchetta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Lo sport praticato al Roland Garros : sport; praticato; roland; garros; Disciplina sport iva definita in inglese come free climbing; Gli anziani fra gli sport ivi; Lavorano per i trasport i pubblici; Confronti di sport ivi; Si trasport ano in fusti; Il gioco delle bocce praticato sul ghiaccio; L hockey praticato a cavallo; Un velocissimo gioco praticato su pista; Lo sport praticato da Charlie Brown; Il surf praticato sui campi da sci; roland , coreografo; Il Panatta ex tennista che vinse un roland Garros; Lo sport di Shaun White e di roland Fischnaller; Un roland coreografo; roland o, insigne baritono; Il Panatta ex tennista che vinse un Roland garros ; Nata a Saint-Germain-en-Laye il 5 uglio 1979, l ex-tennista francese è la nuova direttrice del Roland garros ;

