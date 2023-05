Spiaggia sabbiosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spiaggia sabbiosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ARENILE

Significato/Curiosita : Spiaggia sabbiosa

La spiaggia dei giovani. la cala, racchiusa in una piccola nicchia rocciosa e raggiungibile solo via mare. baia di procenisco, spiaggia sabbiosa che... L'arenile è una parte della spiaggia. ne consegue la facoltà per tutti di transitarvi e l'obbligo, per chi ha una concessione per uno stabilimento balneare...