Sotto di essa la capra crepa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sotto di essa la capra crepa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PANCA

Significato/Curiosita : Sotto di essa la capra crepa

Sulla scala richter, compreso quello del 1959 di 7,5. il sisma tracciò una crepa gigante che ha danneggiato la stabilità del lago hegben, rapidamente disseccatosi... La distensione su panca piana, o più semplicemente panca (in inglese bench press) è un esercizio fisico con i pesi. in realtà il nome tecnicamente corretto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Sotto di essa la capra crepa : sotto; essa; capra; crepa; Un covo sotto terra; sotto linea le evoluzioni del torero; Soffitta, sotto tetto; Passa sotto i ponti; sotto i ponti di Firenze; Con essa Penelope teneva a bada i Proci; Alessa ndro _ comico napoletano; Tra Torino e Alessa ndria; La cialda per la Messa ; Cambiano la festa in ressa ; Il maschio della capra ; La capra che nutrì Giove; Formaggio di latte di capra ; Si salvano con la capra in un modo di dire; Specie di capra selvatica; In fondo ai crepa cci; Lo rischia chi cade in un crepa ccio; Là, la capra crepa ; L eroina dei fumetti di crepa x; Si può coniugare... a crepa pelle;

Cerca altre Definizioni