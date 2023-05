Lo sono le birre lasciate aperte troppo a lungo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono le birre lasciate aperte troppo a lungo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SGASATE

Significato/Curiosita : Lo sono le birre lasciate aperte troppo a lungo

Quiete pubblica dopo aver bevuto "un paio di birre" e rubato una ghirlanda natalizia da un albergo. le accuse furono poi ritirate. nel 1968 ottenne il... Batteri presenti nel legno stesso. il lambic "puro" non è frizzante, ma "sgasato", ed è raramente commercializzato in questa forma; più spesso viene rifermentato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

