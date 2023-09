Scrisse Le opere e i giorni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scrisse Le opere e i giorni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ESIODO

Significato/Curiosita : Scrisse le opere e i giorni

Agatha christie (1890-1976) è stata una scrittrice di racconti, romanzi gialli e opere teatrali. sebbene abbia scritto sei romanzi d'amore con lo pseudonimo... esiodo (in greco antico: sd, hesíodos; ascra, metà viii secolo a.c. – vii secolo a.c.) è stato un poeta greco antico. esiodo ha lasciato, all'interno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Scrisse Le opere e i giorni : scrisse; opere; giorni; scrisse Cime tempestose; scrisse ro le fiabe di Biancaneve e Cenerentola; scrisse il libro-memoria La tregua; scrisse I ragazzi terribili; scrisse Signorsì; scrisse Il bosco sacro; Leopardi descrisse quella dopo la tempesta; scrisse il soggetto di Ladri di biciclette; Istituto per le opere di Religione; opere in pinacoteca; opere dal mesto testo; Un elenco di opere ; Tra le sue opere vi è il romanzo Cosi si dice; Giudicano opere letterarie; I romanzieri sperano che lo siano le loro opere ; Casa editrice specializzata in opere religiose; Cade sempre due giorni dopo la Pasqua; La S in certi giorni del calendario; Trenta giorni di primavera; I giorni d una gara ciclistica; Che ricorre ogni quindici giorni ; Si scrive tutti i giorni ; Dura circa 365 giorni ; giorni non festivi;

Cerca altre Definizioni