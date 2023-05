Scrisse Le mani sporche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scrisse Le mani sporche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SARTRE

Significato/Curiosita : Scrisse le mani sporche

Accusa di avere le mani sporche (in riferimento a un probabile coinvolgimento in una speculazione edilizia), affermano: «le nostre mani sono pulite!».... Disambiguazione – "sartre" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi sartre (disambigua). jean-paul-charles-aymard sartre (afi: [~.pol al... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Scrisse Le mani sporche : scrisse; mani; sporche; scrisse Le opere e i giorni; Lo Jules che scrisse Pel di carota; scrisse Il postino suona sempre due volte; Foscolo ne scrisse le Ultime lettere; scrisse canzoni con McCartney; Raggruppamenti umani ; Reso palese mani festato; La Parigi dei Romani ; Si esprime con le mani ; Copiato in mani era perfetta; Si usa per pulire dita molto sporche : pasta __; Pulite o sporche in un gioco di carte simile al burraco; sporche d olio; Molto sporche ;

