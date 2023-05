Schermo a cristalli liquidi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Schermo a cristalli liquidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : LCD

Significato/Curiosita : Schermo a cristalli liquidi

Significati, vedi lcd (disambigua). il display a cristalli liquidi (in acronimo lcd, dall'inglese liquid crystal display) è un tipo di display che utilizza... Disambiguazione – "lcd" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi lcd (disambigua). il display a cristalli liquidi (in acronimo lcd, dall'inglese... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

