Scartare un altro calciatore - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : DRIBBLARE

Significato/Curiosita : Scartare un altro calciatore

Giocatori della stessa squadra che marcano un avversario intervenendo su di lui da destra e da sinistra. scartare : v. dribbling. scavetto : v. pallonetto... Essere un giocatore eccezionale, si appresta a difendere, a marcare e a dribblare, al contrario del tiro da tre. ha fatto parte per due stagioni dei deamon... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Scartare un altro calciatore : scartare; altro; calciatore; Le mele che si devono scartare ; Dolce... da scartare ; Le mele da scartare ; Lo sono le mele da scartare ; Non vuole mangiare altro ; Se non altro ; Tutt altro che capitaliste; Un gemello lo è dell altro ; Tutt altro che superbo; Lo effettua il calciatore arrestando il pallone; Il Ferrara ex calciatore ; Limita l azione del calciatore ; Il calciatore soprannominato il Divin Codino; Declan, calciatore della nazionale inglese;

