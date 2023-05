Riparano gli apparecchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riparano gli apparecchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TECNICI

Significato/Curiosita : Riparano gli apparecchi

Piastre metalliche che compongono a sandwich gli apparecchi d'appoggio in acciaio dei ponti. questi apparecchi d'appoggio funzionano per strisciamento, sfruttando... E artigiano egli stesso, si era dimostrato fiducioso nei confronti dei tecnici: in un noto passo della apologia, il filosofo riferisce di aver interrogato...