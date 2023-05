Ricorre spesso nei nomi doppi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ricorre spesso nei nomi doppi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PIER

Significato/Curiosita : Ricorre spesso nei nomi doppi

Iupac, specialmente nel caso di catene ramificate, anche se spesso vengono utilizzati nomi di fantasia. per gli acidi aromatici dioici o misti, il terminale... Rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pasolini (disambigua). pier paolo pasolini (bologna, 5 marzo 1922 – roma, 2 novembre 1975) è stato un... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

