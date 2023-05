Si prepara con pan carré - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si prepara con pan carré. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TOAST

Significato/Curiosita : Si prepara con pan carre

Costoletta alla milanese (coteleta): costoletta di vitello tagliata dal carré, con l'osso, impanata e fritta nel burro a fiamma vivace. per una buona riuscita... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi toast (disambigua). il toast, o pane tostato, è un tipo di pane in cassetta tagliato a fette... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

