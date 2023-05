Lo si prende per volare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si prende per volare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AEREO

Significato/Curiosita : Lo si prende per volare

Anche autore, cosa che lo rende il primo cantautore in gara nella storia della manifestazione), universalmente nota anche come "volare" e destinata a diventare... Cercando la rivista italiana, vedi aerei (rivista). l'aeroplano (anche aereo) è un aeromobile dotato di ali rigide, piane e solitamente fisse che, sospinto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Lo si prende per volare : prende; volare; prende un pesce per volta; Misura che si prende per correre ai ripari; Comprende il versoio; La famiglia che comprende va l Homo sapiens; Comprende va l Agip; La situazione che fa volare i titoli di Borsa; La Lingus che fa volare ; Agevolare , favorire; Se le avessimo, potremmo volare ; Sorvolare su un argomento;

