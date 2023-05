Precipitazione in chicchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Precipitazione in chicchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GRANDINE

Significato/Curiosita : Precipitazione in chicchi

La grandine è una precipitazione atmosferica formata da tanti pezzi di ghiaccio (chiamati comunemente "chicchi di grandine"), generalmente sferici o sferoidali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

