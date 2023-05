Si percorre pedalando - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si percorre pedalando. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : PISTA CICLABILE

Significato/Curiosita : Si percorre pedalando

Elevato: con ciascuna pedalata si percorre una grande distanza, ma è anche necessaria una maggior forza di gambe. pedalando con una bassa frequenza e "di... ciclabili (come accade ad esempio in alcuni paesi del nord europa). quantomeno in italia, non va confusa la pista ciclabile con la corsia ciclabile,...