Per averla basta pensare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per averla basta pensare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : IDEA

Significato/Curiosita : Per averla basta pensare

Non esiste pensare senza idee né idee senza pensare. pensare è il complesso delle idee: ciò che esiste sono sempre e soltanto le idee. per cartesio dunque... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi idea (disambigua). idea (dal greco antico da, dal tema di de, vedere) è un termine usato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

Altre risposte alla domanda : Per averla basta pensare : averla; basta; pensare; Chi vince, riesce ad averla ; Si può averla di traverso; Non si può averla piena… con la moglie ubriaca!; Vuole averla il litigante; Può averla l orlo della moneta metallica; male = abbasta nza bene; Non basta per certe imprese; Può basta re per uno spuntino; basta a chi si contenta; Abbasta nza belle; Che hanno la facoltà di pensare ; Dispensare agli utenti; Dispensare , esimere; Spendere senza pensare al risparmio; Dovrebbe dar da pensare ;

Cerca altre Definizioni