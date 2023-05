Un paziente dello psichiatra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un paziente dello psichiatra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ALIENATO

Significato/Curiosita : Un paziente dello psichiatra

"cura dell'anima". il medico specializzato in psichiatria è lo psichiatra. henry ey (1900-1977), psichiatra francese, scrive alla vigilia della propria... L'alienata con monomania del gioco è un dipinto a olio su tela realizzato da jean-louis-théodore géricault tra il 1822 e il 1823. attualmente si trova... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

