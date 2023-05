Il patrimonio dello Stato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il patrimonio dello Stato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ERARIO

Significato/Curiosita : Il patrimonio dello stato

La patrimonio dello stato s.p.a. è una società per azioni pubblica. la società è stata costituita per la valorizzazione, gestione e alienazione del patrimonio... Norme dell'ordinamento, mentre il termine erario assunse una connotazione storica e generalista. ^ erario, in treccani.it – enciclopedie on line, roma...