Passare dalle parole ai fatti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passare dalle parole ai fatti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AGIRE

Significato/Curiosita : Passare dalle parole ai fatti

Conclusione è stata pressoché unanime: "stiamo per passare dalle parole ai fatti" ha detto draghi ai cento invitati eccellenti nel salone da pranzo di... L'agenzia italiana per la risposta alle emergenze (agire), era un'organizzazione umanitaria nata nel maggio 2007, e chiusa nel 2019 che raggruppava alcune... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 maggio 2023

